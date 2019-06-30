شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب التتش يكشف موقف أحمد حمودى من الرحيل وصفقة القرن بين الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ثانى حلقات "ملعب التتش" البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعياً عبر موقع سوبر كورة، ننشر مفاجأة فى ميركاتو الأهلى الصيفى المقبل. ملعب "التتش" يكشف صفقة القرن الجديدة بين الأهلى وإنبى وموقف الإدارة الحمراء من التصعيد ضد عبد الله السعيد فى الفيفا، وموقف أحمد حمودى بعد تلقيه عرضا من نادى على غزال القديم وآخر مستجدات ملف الصفقات داخل القلعة الحمراء. - لمشاهدة الحلقة اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملعب التتش يكشف موقف أحمد حمودى من الرحيل وصفقة القرن بين الأهلى وإنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.