بعد قليل.. مدغشقر ونيجيريا.. بوروندي وغينيا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الأخيرة التي تجمع بين مدغشقر ونيجيريا، وبوروندي وغينيا في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ويليه مدغشقر برصيد أربع نقاط في المركز الثاني، وتأتي غينيا ثالثا بنقطة وحيدة، وبوروندي في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

- مدغشقر ونيجيريا:

تقام المباراة على ملعب ستاد الإسكندرية.

تشكيل مدغشقر: ملفين أدريان، باسكال رازاكانانتينيانا، رومين ميتانير، توماس فونتين، جيروم مومبريس، ماركو إيلايماهاريترا، أنيسيت أندريانانتيناينا، إبراهيم أمادا، كاروليس اندريا، فانيفا أندرياتسيما، لالاينا نومينياناهاري.

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تشكيل نيجيريا: أكيشوكوا إزنوا، أولا أينا، وليام تروست-إيكونج، ليون بالوجون، شيدوزي أوازيم، بيتر ايتيبو، جون أوبي ميكل، جون أوجوشكوو، أحمد موسى، أوديون إيجالو، صامويل كالو.

- بوروندي وغينيا:

تقام المباراة على ملعب ستاد السلام.

تشكيل بورندي: جوناثان، فريدريك، جايل بيجيرامانا، كريم نزيجييمانا، عبد الرزاق فيستون، حسين شعباني، عمر نجاندو، فريديريك نسابيومفا، فرانسيس مصطفى، محمد أميسي، كريستوف ندوواروجيرا.

تشكيل غينيا: ابراهيما كونيه، إسياجا سيلا، فالايت سيمون، امادوا دياورا، فرنست سيكا بوكا، لامين ياتارا، إبراهيميا تراوريه، فرانسوا كامانو، إبراهيميا سيسيه، ابميكائيل بيريت، سوري كابا.

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