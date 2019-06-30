محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
تستعد الفنانة رانيا محمود ياسين لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الأوغندي ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وقالت رانيا في تصريحات خاصة لمصراوي:" اتمنى فوز مصر انشاء الله، وأن يقدم المنتخب الوطني مستوى أفضل من المباراتين الماضيين".
وكشفت رانيا:" أنها تفضل مشاهدة مباريات المنتخب في المنزل وسط أسرتها، ومع زوجها الفنان محمد رياض ووالدها النجم الكبير محمود ياسين
وأضافت: "ننتظر أن يحقق محمد صلاح هدف وكذلك تريزيجيه، وأن يبذل كل فريق المنتخب مجهودًا كبيرًا لرفع اسم مصر".
وتابعت: "في النهاية بطولة الأمم الأفريقية شرفت اسم مصر وأبرزت صورة مصر المشرفة أمام العالم كله، وأكدت على أمن وأمان مصر".
وتوقعت رانيا نتيجة المباراة قائلة: "انا عايزة مصر تفوز" 6-0"، ويارب حتى نجيب 20 هدف، مش بس نفوز".
واستكملت: "أنا متفائلة وانشاء الله نحقق نفس نتيجة المباراة الماضية ونفوز 2-0".
واستكملت:" بقول لكل الناس اللي بتحاول تحارب المنتخب بسبب أخطاء فردية وسط لاعبين، عيب كدا".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين: "أشاهد المباراة في المنزل وأتوقع النتيجة 2 -0" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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