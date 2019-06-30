بالصور.. جماهير مصر تبدأ بالتوافد على ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تصوير- فريد قطب:
بدأت الجماهير المصرية في التوافد على إستاد القاهرة من أجل حضور اللقاء الذي يجمع المنتخب بنظيره الأوغندي، في ختام منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.
ويواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، في لقاء سيحدد متصدر المجموعة الأولى.
وضمن المنتخب التأهل رسميا إلى دور الـ16، حيث يتربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط.
جدير بالذكر أن أبواب ستاد القاهرة ستُغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، أي قبل بداية المباراة بساعتين.
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