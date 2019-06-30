تقرير: الأهلي يقترب من ضم أول صفقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

زعمت تقارير في الصحافة الجزائرية أن إدارة النادي الأهلي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من ضم لاعب مولودية الجزائر أليو ديانج.

ونشرت صحيفة competition الجزائرية والتي تصدر باللغة الفرنسية أن إدارة الأهلي اقتربت وبشدة من حسم صفقة لاعب الوسط المدافع في فريق مولودية الجزائر وذلك مقابل 1.2 مليون دولار.

ونشرت الصحيفة تفاصيل المفاوضات بين الإدارة الجزائرية والإدارة المصرية، حيث لم يكن طريق الأهلي مفروشًا بالورود.

وأضافت أن النادي الأهلي عرض 650 ألف يورو كعرض أولي لكن إدارة النادي الجزائري طلبت الحصول على 1.5 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، لكن إدارة الأهلي عرضت 1 مليون دولار لكن الإدارة الجزائرية رفضت الأمر.

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وتدخلت عدد من الأندية من خارج الجزائر من أجل حسم الصفقة، فيما أكد مسؤولو النادي الجزائري أن اللاعب معرض لأعلى سعر.

وأكملت الصحيفة أنه وفقًا لمصدر داخل النادي الجزائري، فإن إدارة الأهلي مستعدة لوضع 1.2 مليون دولار على طاولة التفاوض من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المقرر أن تصل بعثة النادي الأهلي إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة من أجل إنهاء الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى ديانج المولود في عام 1997 يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع.