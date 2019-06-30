نبيل الحلفاوي ينشر التشكيل الأفضل لمنتخب مصر في مباراة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان نبيل الحلفاوي متابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بالتشكيل الذي يراه الأفضل للمنتخب المصري في مباراة اليوم أمام نظيره الأوغندي.

كان أحد متابعي الحلفاوي كتب له "حضرتك يا قبطان شايف التشكيل الأفضل لماتش اليوم ايه"، وجاء رده "ألا يبدأ صلاح المبارة وان يلعب أحمد علي في الهجوم مع وعد له بعدم التغيير، ويمكن إضافة مروان إن دعت الحاجة. إعطاء الفرصة لدونجا مكان النني".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأوغندي مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية.