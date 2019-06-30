أحمد حسن يكشف أفضل منتخب عربي والمرشح لحصد لقب كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يرى أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، أن منتخب الجزائر هو أفضل المنتخبات العربية المشاركة حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر 2019.

وقال أحمد حسن خلال المؤتمر الصحفي لأساطير أفريقيا الذي عُقد اليوم: "حتى الآن أعتقد أن منتخب الجزائر هو أفضل المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها في مباراتي كينيا والسنغال".

وأشاد الصقر خلال المؤتمر الصحفي بالدور الكبير الذي قام به جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، لعودة منتخب الخُضر إلى مستوياته المعهودة.

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وأضاف حسن: "لاعبي منتخب الجزائر يتحلون بالروح القتالية، ما يقدمه هؤلاء اللاعبون حالياً، يذكرني بمنتخب مصر خلال فترة تواجدي في الملاعب".

واختتم: "منتخب الجزائر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وأعتقد أنه مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن يبقى منتخب مصر هو المرشح الأوفر حظاً لحصد اللقب".

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق إنجاز غاب 19 عاماً عندما يواجه نظيره تنزانيا في التاسعة مساء غداً الاثنين بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية.