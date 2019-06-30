فاولر: ما يتعرض له صلاح "جنون".. وليفربول سيتأثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق بأن ما يحدث للاعبي ليفربول المشاركين في كوبا أمريكا وكأس الأمم الإفريقية في الوقت الحالي سيؤثر عليهم الموسم المقبل، موضحًا أن محمد صلاح وساديو مانى يتعرضان لما أسماه بـ"الجنون".

وقال روبي فاولر في مقاله الأسبوعي على صحيفة "ميرور" الانجليزية: "انه لجنون كون كأس الأمم الإفريقية لن تنتهي قبل الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وهناك فرصة كبيرة أن يتأهل ساديو مانى ومحمد صلاح لنصف النهائي وهذا بالتأكيد سيجعلهما يغيبان عن بداية الموسم."

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وتابع: "هذا أسوأ شيء لليفربول، أيضًا، لأن محمد صلاح يلعب على أرضه وهناك ضغوط كبيرة عليه وتوقعات ضخمة ليساعد من أجل الفوز باللقب، وأنا لا أظن أن المشكلة في اللعب، إذا قامت الفرق باتباع العلم الرياضي بشكل دقيق، لكني لا أعلم إن كانت غينيا اعتمدت على ذلك الأسلوب في التعامل مع نابي كيتا."

وأضاف: "المشكلة في الأرهاق الذهني، اللاعب يكون بحاجة إلى الحصول على راحة وإلى انعاش نفسه، بسبب اللعب تحت ضغوط لفترات طويلة."

ويلعب محمد صلاح اليوم مع المنتخب المصري ختام دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا، وتستمر البطولة حتى 19 يوليو المقبل، فيما ينطلق الدوري الانجليزي في التاسع من أغسطس.