إيريك بيلي نجم مانشيستر يغادر إلى ابيدجان بعد مؤازرة منتخب بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: غادر مطار القاهرة الدولي النجم الايڤواري الدولي إيريك بيلي لاعب نادي مانشستر يونايتد، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة إيام لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار في بطولة الأمم الإفريقية. واستقبلت العلاقات العامة بشركة مصر للطيران اللاعب، وأنهت إجراءات سفره على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى ابيدچان بعد زيارة للبلاد.​

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