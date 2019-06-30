الهلال السعودي يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعيين المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، ليتولى تدريب الزعيم الموسم المقبل. ونشرت صفحة نادي الهلال السعودى على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" صورة المدير الفني الجديد، وعلقت"أهلا بك في نادي الهلال". التواصل الإجتماعي"تويتر" صورة المدير الفني الجديد، وعلقت"أهلا بك في نادي الهلال". ووقع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ"فهد بن سعد بن نافل" عقدا مع المدرب الروماني" رازفان لوسيسكو"، وجرت مراسم توقيع العقد اليوم الأحد في باريس، بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد المفرج.

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