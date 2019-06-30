وفد الإتحاد الاوروبي يصل مصر لمعاينة ستاد القاهرة بعد كأس الأمم

يصل وفد من الاتحاد الأوربى لكرة القدم إلى ستاد القاهرة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل.

ويعكف الوفد على معاينة ستاد القاهرة بعد تطويره، من أجل الوقوف على جاهزيته من أجل استضافة إحدى البطوليتن للاتحاد الأوروبى نهائى دورى الأبطال أو الدورى الأوروبى خلال السنوات القادمة، بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبى قرارا بإمكانية إقامة البطولتين التابعتين

له أو بطولة السوبر الأوروبى فى خارج أوروبا.

ومن المؤكد أن تقرير لجنة الملاعب بالاتحاد الأوروبى سوف يتضمن كل صغيرة وكبيرة عن استاد القاهرة، حيث يصل إليه الجماهير من أوروبا بسهولة كبيرة فى بعده عن المطار بـ 20 دقيقة فقط، ووجود الكثير الطرق المؤدية إليه وعدد كبير من المستشفيات بجواره.

بالإضافة إلى سعته الرسمية التى تصل إلى 74 ألف متفرج متفوقا فى السعة عن استادات كبيرة فى أوروبا، وخاصة ملعب الانفيلد ملعب ليفربول الانجليزى والذى تصل سعته إلى 54 ألف متفرج.

ومن المؤكد أن تكون هناك بعض الملاحظات التى تقدمها اللجنة إلى هيئة ستاد القاهرة، من أجل الـرد عليها فى توقيت محدد من أجل أن يكون الملعب جاهزا لاستضافة إحدى بطولات الاتحاد الأوروبى الثلاثة، دورى الأبطال أو الدورى الأوروبى أو السوبر الأوروبى، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر منذ بداية تاريخ كرة القدم فيها.