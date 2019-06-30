فكري صالح: محمد الشناوي من أفضل الحراس.. ومصر ستحقق كأس افريقيا

يرى فكرى صالح شيخ مدربى حراس المرمى ان النسخة الحالية من بطولة الامم الافريقية الحالية قدمت العديد من نجوم حراس المرمى على المستوى الافريقى خاصة محمد الشناوى الذى يسير بخطى ثابتة من مبارة لاخرى.
وأشار صالح الى ان الشناوي يعد من افضل الحراس الحاليين، مؤكداً علىحزنه الشديد لإصابة جنش، خاصة وإنه يراه من افضل الحراس على المستوى المحلى والافريقى.
وأكد انة يوجد خمس حراس متميزين فى افريقيا حتى الأن وهم دانيس حارس اوغندا، يستحق ان يكون افضل حارس فى افريقيا،
وقال فكرى صالح انة يتوقع وصول منتخب مصر للنهائى، مؤكدا ان 2006 المصريين لم يتوقعوا الفوز بالأمم الافريقية ولكن مصر فازت باللقب، وهذا مايحدث فى البطولة الحالية التى تقام على ارض مصر بتواجد الجماهير الغفيرة التى تساند مصر بكل قوة من اجل الفوز بالبطولة.
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