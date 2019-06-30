الغندور: صفقة القرن ستنتهي خلال 48 ساعة

قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق إن صفقة القرن ستنتهي خلال 48 ساعة، وذلك بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي الابيض، الذي أكد في وقت سابق أن أمير وأحمد يعملان على إنهاء صفقة القرن. وقت سابق أن أمير وأحمد يعملان على إنهاء صفقة القرن. وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على تويتر: "خلال 48 ساعة ستنتهي صفقة القرن واللاعب الرائع للزمالك إن شاء الله". جدير بالذكر أن بعض التقارير تشير إلى إمكانية تعاقد الزمالك مع أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي وكذلك يوسف بلايلي لاعب الجزائر.

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