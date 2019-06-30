ثنائي المنيا يحصدان المركزين الـ( 21-42 ) بالبطولة الدولية للإسكواش

حقق ثنائي نادي المنيا الرياضي "أحمد مكادي" و"عمر الوصيف" آداء مميز بالبطولة الدولية للإسكواش ببلاك بول، والتي حصد خلالها مكادي المركز الـ21 على مستوي اللاعبين تحت 15 سنه، والوصيف المركز الـ42 على مستوي اللاعبين تحت 13سنه.

من جانبه، أكد الدكتور "خالد عبد العزيز" المدير الفني لنشاط الاسكواش بنادي المنيا، أن الإنجاز في هذه المشاركة غير مسبوق بنادي المنيا، بعد المشاركة والفوز لأول مرة في بطولة دولية وحصد مراكز مميزة، ومنافسة جنسيات عربية وغير عربية،

بتصنيفات دولية.

Advertisements

وأضاف "عبد العزيز" ، أن اللاعب مكادي تمكن خلال البطولة من حسم ثلاث مباريات من اصل أربعه ، ليحتل بذلك المركز الـ21 في ختام البطولة ، ضمن منافسات ضمت 32 لاعب دولي، ويأتي اللاعب "الوصيف" في المركز الـ42 بعد حسم مبارتان لصالحه بمنافسة تضم 64 لاعب ولاعبة.