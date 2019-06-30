إتحاد التنس الأرضي ينظم دورة للمدربين

أعلن الاتحاد المصري للتنس الأرضي، اليوم الأحد، تنظيم دورة المدربين تحت مسمى "تمهيدي مستوى أول"، وذلك بمقر نادي سبورتنج بالإسكندرية. وذلك بمقر نادي سبورتنج بالإسكندرية. وأضح اتحاد التنس أن تسجيل الاشتراك سيكون بمقر الاتحاد أو بنادي سبورتنج على أن تقام الدورة في أيام 11، 12، 13، 25، 26، 27 يوليو.

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