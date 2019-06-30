الأهلي لا يستطيع التعاقد مع كهربا لهذا السبب

أصبح مصير اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك مثار حديث الوسط الرياضي، خاصة مع أنباء رحيله عن القلعة البيضاء، متوجها صوب الغريم التقليدي الأهلي. التقليدي الأهلي. وعلمت بوابة الوفد أن كهربا يملك عقد موثق مع الزمالك حتى موسم 2022، وقد تقاضى بالفعل مبالغ ماليه موقع عليها ضمن العقد الجديد. ويسعى اللاعب للضغط على إدارة الزمالك، حتى يتم تعديل عقده، والأهلي لن يستطيع الحصول على توقيعه بعد التأكد أن عقد اللاعب موثق.

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