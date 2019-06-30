بيليجريني يخضع للفحص الطبي تمهيدا لإنتقاله إلى يوفينتوس

يجري اللاعب الإيطالي لوكا بيليجريني لاعب روما، لالفحص الطبي إستعدادا للإنتقال، إلى صفوف يوفنتوس في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل البيانكونيري إلى اتفاق مع روما

وانتقل اللاعب الإيطالي سبينازولا إلي روما في صفقة تبادلية، مع بيليجريني إلى يوفنتوس. فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.وتوصل البيانكونيري إلى اتفاق مع رومايقضي بإنتقال بيليجريني، إلى اليوفي بقيمة ١٠ مليون يورو.وانتقل اللاعب الإيطالي سبينازولا إلي روما في صفقة تبادلية، مع بيليجريني إلى يوفنتوس.

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