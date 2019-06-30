كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، موقفه من الأنباء التي تتردد مؤخراً عن إمكانية رحيل زميله البرازيلي نيمار، عن صفوف الفريق الباريسي.
وأكد مبابي على رغبته ، في بقاء نيمار، في الفريق الباريسي وعدم مغادرة الفريق، خلال الإنتقالات الحالية.
وأشارت صحيفة" ماركا " الإسبانية، أنه بالرغم من الكثير من الحديث عن الإختلافات بين النجمين، ولكن
ويري مبابي أن الفريق سيصبح أضعف بعد رحيل نيمار عن صفوف الفريق، خاصة بعد
وأضافت الصحيفة أن بقاء نيمار ومبابي في الفريق شئ صعب، خاصة بعد وضع الإدارة نيمار على قائمة البيع، ولكن سيرفض المدرب الألماني بيع اللاعب، لأنه يضع جميع خططه المستقبلية، على ثنائية نيمار ومبابي.
وطالب نيمار في الأيام السابقة الرحيل عن النادي الباريسي، رغبة منه في العودة إلى ناديه السابق برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يكشف موقفه من أنباء رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.