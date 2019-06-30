الارشيف / اخبار الرياضه

مبابي يكشف موقفه من أنباء رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، موقفه من الأنباء التي تتردد مؤخراً عن إمكانية رحيل زميله البرازيلي ، عن صفوف الفريق الباريسي.

وأكد مبابي على رغبته ، في بقاء نيمار، في الفريق الباريسي وعدم مغادرة الفريق، خلال الإنتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة" ماركا " الإسبانية، أنه بالرغم من الكثير من الحديث عن الإختلافات بين النجمين، ولكن

Advertisements
ظهر في الفترة الأخيرة أن علاقتهما جيدة، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها نيمار، وأبعدته عن المشاركة رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا،وبعث مبابي لنيمار رسالة واسى فيها زميله في الفريق.

ويري مبابي أن الفريق سيصبح أضعف بعد رحيل نيمار عن صفوف الفريق، خاصة بعد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
طلب الفرنسي باللعب كرأس حربة،وسيكون من الأفضل لو حدث هذا الأمر ونيمار على يساره يسانده، وهذا الأمر الذي يريده المدرب الألماني توماس توخيل مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة أن بقاء نيمار ومبابي في الفريق شئ صعب، خاصة بعد وضع الإدارة نيمار على قائمة البيع، ولكن سيرفض المدرب الألماني بيع اللاعب، لأنه يضع جميع خططه المستقبلية، على ثنائية نيمار ومبابي.

وطالب نيمار في الأيام السابقة الرحيل عن النادي الباريسي، رغبة منه في العودة إلى ناديه السابق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يكشف موقفه من أنباء رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا