مبابي يكشف موقفه من أنباء رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، موقفه من الأنباء التي تتردد مؤخراً عن إمكانية رحيل زميله البرازيلي نيمار، عن صفوف الفريق الباريسي.

وأكد مبابي على رغبته ، في بقاء نيمار، في الفريق الباريسي وعدم مغادرة الفريق، خلال الإنتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة" ماركا " الإسبانية، أنه بالرغم من الكثير من الحديث عن الإختلافات بين النجمين، ولكن

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ظهر في الفترة الأخيرة أن علاقتهما جيدة، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها نيمار، وأبعدته عن المشاركة رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا،وبعث مبابي لنيمار رسالة واسى فيها زميله في الفريق.

ويري مبابي أن الفريق سيصبح أضعف بعد رحيل نيمار عن صفوف الفريق، خاصة بعد

طلب الفرنسي باللعب كرأس حربة،وسيكون من الأفضل لو حدث هذا الأمر ونيمار على يساره يسانده، وهذا الأمر الذي يريده المدرب الألماني توماس توخيل مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة أن بقاء نيمار ومبابي في الفريق شئ صعب، خاصة بعد وضع الإدارة نيمار على قائمة البيع، ولكن سيرفض المدرب الألماني بيع اللاعب، لأنه يضع جميع خططه المستقبلية، على ثنائية نيمار ومبابي.

وطالب نيمار في الأيام السابقة الرحيل عن النادي الباريسي، رغبة منه في العودة إلى ناديه السابق برشلونة.