24 ساعة فقط تفصل برشلونة عن ضم "غريزمان" براتب 17 مليون يورو

أكدت تقارير صحفيّة إسبانية، أنَّ تعاقد برشلونة مع الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، بات قريباً جداً، وأن هناك أقل من 24 ساعة فقط تفصل اللاعب عن ارتداء قميص البلوغرانا في الموسم الجديد.



وذكرت صحيفة (AS) الإسبانية أنَّ برشلونة ينتظر تراجع قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان (28 عاماً)، اعتباراً من الإثنين، الموافق الأول من يوليو/تموز، إلى 120 مليون يورو، ليبدأ الإجراءات العملية في ضمِّ غريزمان والإعلان رسمياً عن ذلك.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد ينتظر حتى نهاية الأسبوع ليعلن عن ضم المهاجم الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا رفقة منتخب بلاده، وربما حتى الأسبوع التالي ليقدّمه بشكل رسمي، وهو ما فسَّره البعض بأن النادي يرغب في انتظار انتهاء نجمه الأول ليو ميسي من المشاركة مع منتخب بلاده في منافسات كوبا أمريكا.



وبحسب صحيفة L’equipe الفرنسية، فإن مسؤولين من ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد جلسا معاً الأسبوع الماضي، للاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب الفرنسي.



وبحسب الصحيفة فإن غريزمان سيوقّع عقداً مع برشلونة يمتد حتى عام 2024، مقابل أجر سنوي يبلغ 17 مليون يورو، ليبدأ مرحلة جديدة في الليغا بعد ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد.



يذكر أن غريزمان اقترب العام الماضي من الانتقال لبرشلونة، وبعد أن قطعت المفاوضات بين الناديين شوطاً كبيراً، وانتهت باتفاق حول شروط انضمامه للبلوغرانا الذي كان مستعداً لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي، صدم غريزمان النادي الكتالوني بإعلانه أنه قرَّر البقاء مع أتلتيكو، لأن نادي العاصمة الإسبانية كان معاقباً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحرمان من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الماضي.



وعندما زار الكامب نو للمرة الأولى عقب هذا الإعلان الذي كشف عنه من خلال فيديو بعنوان «القرار»، تعرَّض المهاجم لصافرات استهجان من جماهير البارسا في كل مرة كان يلمس فيها الكرة أثناء مباراة الأتلتي أمام برشلونة، ضمن منافسات الليغا في «كامب نو».



كما قوبل الإعلان عن تفكير الإدارة في التعاقد مع الدولي الفرنسي هذا الصيف بموجات من الرفض امتدت داخل غرف تغيير ملابس الفريق، حيث أفادت تسريبات سابقة أن ميسي وكبار اللاعبين في الفريق يرفضون انضمام غريزمان لأنه يعطي مثالا سيئا للشباب في معاملة العملاق الكتالوني.