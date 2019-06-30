رياضة | أوليفييه يعلن تشكيل بوروندي لمواجهة غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوليفييه يعلن تشكيل بوروندي لمواجهة غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أوليفييه نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بورندي، تشكيل فريقه لمواجهة غينيا، في السادسة مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية بالدور الأول من منافسات بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وجاء تشكيل بوروندي كالتالي:

جوناثان، فريدريك، جايل بيجيرامانا، كريم نزيجييمانا، عبد الرزاق فيستون، حسين شعباني، عمر نجاندو، فريديريك نسابيومفا، فرانسيس مصطفى، محمد أميسي، كريستوف ندوواروجيرا

ويحتل المنتخب البوروندي المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد، بينما يحتل غينيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.