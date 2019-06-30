رياضة | مجموعة مصر.. بيليات يقود هجوم زيمبابوي أمام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر.. بيليات يقود هجوم زيمبابوي أمام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم، عن تشكيلة منتخب بلاده لمواجهة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبين في الساعة التاسعة مساء على ملعب الدفاع الجوى فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل منتخب زيمبابوى على النحو التالي:

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حراسة المرمى: تشيجوفا.

خط الدفاع: داريكوا، وبيفومبيدزاي، وهاديبي، وماهالانجا.

خط الوسط: فيري، ومونتيسي، وكارورو، وموسونا، وتالنت تشوابيوا.

خط الهجوم: خاما بيليات.