رياضة | جماهير المغرب تشيد بتنظيم مصر لـ"الكان" وإجراءات حجز التذاكر(فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المغرب تشيد بتنظيم مصر لـ"الكان" وإجراءات حجز التذاكر(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الجماهير المغربية بحسن استقبال الشعب المصري لها في بطولة أمم إفريقيا التي تستقبلها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأعربت الجماهير المغربية عن سعادتها بحسن الاستقبال التي وجدوه من أهل مصر، بالإضافة إلى سهولة حجز تذاكر المباريات.

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وتعيش الجماهير المغربية حالة من البهجة والسعادة خاصة بعد عبور منتخب أسود الاطلسي إلى دور الستة عشر من بطولة إفريقيا، في مجموعة تضم كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.



