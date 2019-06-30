رياضة | أحمد حسن يشيد بمنتخب الجزائر ومدربه بالأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يشيد بمنتخب الجزائر ومدربه بالأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، في المؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا الذي عقد اليوم، "حتى الآن أعتقد أن منتخب الجزائر هو أفضل المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها في مباراتي كينيا والسنغال".

وأشاد الصقر بالدور الكبير الذي قام به جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، لعودة منتخب "الخضر" إلى مستوياته المعهودة.