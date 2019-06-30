رياضة | أحمد حسن يشيد بمنتخب الجزائر ومدربه بالأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يشيد بمنتخب الجزائر ومدربه بالأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، في المؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا الذي عقد اليوم، "حتى الآن أعتقد أن منتخب الجزائر هو أفضل المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها في مباراتي كينيا والسنغال".
وأشاد الصقر بالدور الكبير الذي قام به جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، لعودة منتخب "الخضر" إلى مستوياته المعهودة.
وأضاف "لاعبي منتخب الجزائر يتحلون بالروح القتالية، ما يقدمه هؤلاء اللاعبون حالياً، يذكرني بمنتخب مصر خلال فترة تواجدي في الملاعب، منتخب الجزائر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وأعتقد أنه مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس الامم الافريقية، لكن يبقى منتخب مصر هو المرشح الأوفر حظاً لحصد اللقب".
ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق إنجاز غاب 19 عاماً عندما يواجه نظيره تنزانيا في التاسعة مساء غداً الاثنين بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر.