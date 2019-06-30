رياضة | مصر VS أوغندا .. سيباستيان ديسابر "قاهر" المصريين و "فاشل" أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر VS أوغندا .. سيباستيان ديسابر "قاهر" المصريين و "فاشل" أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخ مصر مع نظيره منتخب أوغندا في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد 30 يونيو 2019، على استاد "القاهرة" ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولي من بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل حسم صدارته للمجموعة الأولي، ويحتل منتخب الفراعنة المركز الأول بالمجموعة حاليًا برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميًا لدور الـ16ببطولة أمم إفريقيا، يليه منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط، بينما تحتل زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب الكونغو الترتيب بدون نقاط.

يقود منتخب أوغندا المدرب الفرنسي "سيباستيان ديسابر" أحد أفضل المدربين في بطولة أمم إفريقيا، وصاحب سيرة ذاتية قوية، وخبرات تدريبية كبيرة، لديه دراية بالكرة المصرية والإفريقية بسبب تجاربه السابقة مع أندية الترجي والوداد والاسماعيلي والقطن الكاميروني وآسيك ميموزا وشبيبة الساورة وريكرياتيفو الانجولي. وستكون مباراة الليلة بين مصر وأوغندا هي الأولي للمدرب الفرنسي ضد منتخب الفراعنة، لكنه سبق والتقي مع بعض الأندية المصرية خلال مسيرته التدريبية، سواء خلال قيادته للإسماعيلي أو مع الأندية الإفريقية الذي تولي تدريبها. Advertisements وتقابل الفرنسي "ديسابر" مع 18 فريقًا مصريًا خلال قيادته للإسماعيلي في موسم 2017-2018 ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فاز في 13 مباراة على أندية (الرجاء - المقاصة - الزمالك - اف سي مصر - وادي دجلة - سموحة - طنطا - الشرقية - المصري - الداخلية - الانتاج الحربي - الاسيوطي - الاتحاد السكندري). وتعادل في 4 مباريات مع أندية (طلائع الجيش - بتروجيت - انبي - المقاولون العرب)، بينما الهزيمة الوحيدة التي تلقاها خلال قيادته للإسماعيلي كانت أمام الأهلي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز بنتيجة 2-0. ورغم تفوقه الكبير على الأندية المصرية خلال قيادته للإسماعيلي لكنه تقابل مع الأهلي في 3 مواجهات فشل في تحقيق الفوز في ايًا منها، حيث التقي مع المارد الأحمر في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 خلال قيادته لفريق القطن الكاميروني وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1 وحسم الأهلي تأهله بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، واستطاع التتويج بلقب البطولة القارية هذا العام. أما المواجهة الثالثة بين "ديسابر" والأهلي كانت في موسم 2017-2018 خلال قيادته لفريق الاسماعيلي، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل سجلهما (عمرو السولية - وعبد الله السعيد)

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