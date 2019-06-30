رياضة | أشعه على رباعي غانا المصاب بمستشفى هيئة قتاة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشعه على رباعي غانا المصاب بمستشفى هيئة قتاة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري أربعة من لاعبي غانا فى الوقت الحالي أشعه بمستشفى هيئة قناة السويس .

وكان الجهاز الطبي لمنتخب غانا قد طلب إجراء الأشعة على اللاعبين المصابين خلال لقاء الأمس أمام منتخب الكاميرون، وذلك للتعرف على مدى استعداداتهم للمشاركه فى مواجهة غينيا بيساو بعد غدا الثلاثاء والتى ستقام على ملعب ستاد السويس .

ومن المنتظر أن يلحق الرباعي المصاب ببعثة بلادهم بالسويس بعد انتهائهم من إجراء الأشعات المطلوبة.