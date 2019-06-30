رياضة | قراءة تكتيكية لمباراة مصر وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراءة تكتيكية لمباراة مصر وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ختام مباريات المجموعة الأولى يلتقي منتخبي مصر وأوغندا ومنتخب الكونغو ضد زيمبابوي .

يتصدر منتخب مصر المجموعة ب6 نقاط حسمت تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني,

المنتخب المصري يحتاج لنقطة واحدة على الأقل لضمان تصدر المجموعة,

هذه النقطة أيضاً ستحسم المركز الثاني لمنتخب أوغندا وتضمن تأهله لثمن النهائي,

لذلك لا يبدو أن منتخب أوغندا سيبادر بالهجوم إلا في حالة تأخره .

لكن حذاري من الهجمات المرتدة للاعبي سيباستيان ديسابر .

· الهجمات المرتدة :

منتخب أوغندا ينفذ المرتدات بشكل خطير جداً معتمداً على نجمه الأول فاروق ميا و إيمانويل أُكوي,

فاروق ميا هو المحرك الأساسي لمنتخب أوغندا يمتلك الحرية الكاملة في أرض الملعب في التواجد في العمق أو الأطراف بين الاختراق والتمرير والتسديد يمثل فاروق ميا الخطورة الأكبر وربما الوحيدة للمنتخب الأوغندي ,

فاروق ميا صنع هدفين من إجمالي ثلاثة أهداف أحرزها منتخب أوغندا,

اللعب المُبشر ذو ال20 عاما المحترف في الدوري البلجيكي يبدو أنه سيكون مستقبل أوغندا بل وافريقيا وفي الغالب سينتقل لنادي أكبر بعد بطولة الكان .

· الكرات العرضية والركنيات :

يجيد لاعبي أوغندي ضربات الرأس وتمثل واحدة من أقوى أسلحتهم في هذه البطولة لذلك سيكون حجازي ومحمود علاء تحت ضغط كبير في هذه المواقف,

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لكن تبدو المشكلة الأكبر هي عدم اجادة الحارس محمد الشناوي التعامل مع العرضيات وتحديد التوقيت والطريقة المُثلى للخروج من المرمى !

· الكرات الثابتة :

فاروق ميا من جديد المسئول الأول عن تنفيذ الكرات الثابتة في الفريق ,

سيكون من الضروري اعطاء التعليمات للاعبي الوسط والدفاع بتحاشي ارتكاب الأخطاء في محيط منطقة الجزاء .

على الصعيد الآخر منتخب مصر قادر على تجاوز أوغندا بدون كل هذه التعقيدات .

الضغط :

المتوقع أن أوغندا ستتراجع في بدايات المباراة لامتصاص المنتخب وضغط الجمهور,

هنا يجب أن يستمر المنتخب بالضغط بكل خطوطه لإحراز هدف مبكر ,

تواجد صلاح وتريزيجيه على الجناحين سيعيق تقدم أطراف أوغندا مما يحرر المحمدي وأيمن أشرف هجومياً

لكن هل من الأفضل اعطاء الفرصة لبعض البدلاء؟

أيضاً عبدالله السعيد والنني ومروان محسن لم يقدوا المردود الكافي في المباراتين السابقتين هل نرى فرصة لأسماء أخرى؟

في حالة تأهل مصر كأول المجموعة الأولى ستكون على الأغلب في مواجهة ثالث المجموعة الثالثة وإن لم يتأهل سيكون ثالث المجموعة الرابعة ثم الخامسة ,

حسب سير المجموعات حتى الآن فإن مصر ستكون في انتظار كينيا أو جنوب افريقيا .

