رياضة | قبل مباراة مصر وأوغندا.. ذكريات أليمة للمنتخب في نفس يوم المباراة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة مصر وأوغندا.. ذكريات أليمة للمنتخب في نفس يوم المباراة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة ضد منتخب أوغندا في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد 30 يونيو 2019، على استاد "القاهرة" ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولي من بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر يدخل المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط،وستكون مباراة اليوم بينهما حاسمة لصدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب الكونغو الترتيب بدون نقاط.