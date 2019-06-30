رياضة | قبل مباراة مصر وأوغندا.. ذكريات أليمة للمنتخب في نفس يوم المباراة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة مصر وأوغندا.. ذكريات أليمة للمنتخب في نفس يوم المباراة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة ضد منتخب أوغندا في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد 30 يونيو 2019، على استاد "القاهرة" ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولي من بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.
منتخب مصر يدخل المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط،وستكون مباراة اليوم بينهما حاسمة لصدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب الكونغو الترتيب بدون نقاط.
ويعتبر إقامة مباراة منتخب مصر ضد أوغندا اليوم الأحد (30 يونيو) فأل سيئ بالنسبة لمنتخب الفراعنة، والذي تربطه ذكريات حزينة بخصوص المباريات التي خاضها خلال ذلك اليوم عبر تاريخه والتي نستعرضها في هذا التقرير:-
- 1967:
كان المفترض أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب أوغندا في يوم 30 يونيو لعام 1968 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 1968، لكن أعلن منتخب الفراعنة انسحابه من البطولة وقتها بسبب ظروف "نكسة 1967"، ولم يتأهل المنتخب إلي البطولة الإفريقية التي اقيمت في اثيوبيا، وتأهل المنتخب الأوغندي لكنه فشل في تجاوز دور المجموعات.
- 2001:
في 30 يونيو لعام 2001، تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب المغرب بالجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2002، وخسر منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل سجله النجم المغربي (مصطفي حاجي) في شباك نادر السيد، وهي الهزيمة التي ساهمت بشكل كبير في حرمان منتخب مصر من التأهل لمونديال كوريا واليابان، وفازت السنغال ببطاقة التأهل للحدث العالمي عن تلك المجموعة والتي ضمت (السنغال- المغرب - مصر -الجزائر - ناميبيا).
- 2012:
من المباريات التي لا تنسي لمنتخب مصر في 30 يونيو، مباراته ضد منتخب أفريقيا الوسطي عام 2012، في إياب الدور التمهيدي الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2013)، والذي انتهي بالتعادل الإيجابي 1/1 ليفشل منتخب الفراعنة في التأهل للبطولة الإفريقية للنسخة الثانية على التوالي، وذلك بسبب خسارته لقاء الذهاب بنتيجة 3/2، ليتسبب ذلك في صدمة قوية للجماهير المصرية.