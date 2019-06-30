رياضة | "كهربا" يلجأ إلى الفيفا والزمالك يستغيث بمجدي عبد الغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كهربا" يلجأ إلى الفيفا والزمالك يستغيث بمجدي عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مجلس الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الرد بقوة على الشكوى المقدمة من كهربا لفسخ تعاقده مع النادي للرحيل إلى الأهلي.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك عن أن الإدارة جمعت كل المستندات الخاصة باللاعب تمهيدًا للرد على شكواه حال وصول خطاب رسمي لهم من قبل الجبلاية أو الفيفا لتأمين موقفهم بشكل كامل.

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ويرغب كهربا في التصعيد ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديم شكوى رسمية لفسخ تعاقده وسط رفضه البقاء مع الفريق نهائيًا ورؤيته أن العقد الذي تم توثيقه في يناير النادي غير قانوني من الأساس.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيطلب شهادة مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة شئون اللاعبين في الفيفا بتلك القضية حيث كان متواجدًا في يناير الماضي بلجنة شئون اللاعبين ولازال مسئولًا عنها حتى الآن وأكد أن موقف الزمالك قانوني ومن حقه قيد اللاعب.

ورفض كهربا العودة والانتظام في تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية ويقضي إجازة في الساحل بصحبة بعض أصدقائه متمسكًا بالرحيل عن النادي في الموسم المقبل.