رياضة | ظهير أوغندا ل"الخليج 365 الرياضي" :مواجهة مصر إختبار كبير لقدراتنا ..واللعب أمام محمد صلاح صعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير أوغندا ل"الخليج 365 الرياضي" :مواجهة مصر إختبار كبير لقدراتنا ..واللعب أمام محمد صلاح صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد " بيفيس موجيبي" الظهير الأيسر لمنتخب أوغندا عن قوة مباراة منتخب بلاده ضد منتخب مصر اليوم، مشيراً لصعوبة المباراة، التى ستجمع بين المنتخبين فى تمام التاسعة مساءاً بستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث موجيبي ل"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" مباراة مصر بالطبع ستكون قوية للغاية، ولكن دائماً ما نلعب على الفوز ودائماً نجعل كل مبارياتنا أمام المنتخبات الكبري إختبار لنا ولقدراتنا.

Advertisements