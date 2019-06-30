شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غانا يقرر السفر إلى السويس يوم مباراة غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل مسؤولو منتخب غانا لكرة القدم، البقاء في الإسماعيلية لحين موعد مباراتهم مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام بالسويس.

ورفض منتخب غانا السفر إلى السويس قبل المباراة الأخيرة، وفضل الاستمرار بنفس مقر الإقامة في الإسماعيلية على أن يسافر يوم المباراة إلى استاد السويس مباشرة.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطتين بالتساوي مع بنين ويأتي غينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة ويتصدر الكاميرون الترتيب برصيد أربع نقاط.