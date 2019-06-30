شكرا لقرائتكم خبر عن أسود التيرانجا ترفع شعار «كل شيء أو لا شيء» في مواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فيما سيكون التعادل كافيا ليحجز المنتخب السنغالي بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثالثة بالدور الأول لكأس أمم أفريقيا «كاف 2019» إلى الدور الثاني «دور الستة عشر»، يتمسك الفريق بتحقيق الفوز على نظيره الكيني عندما يلتقيان غدا الإثنين في ختام مبارياتهما بالمجموعة.

ويرفع المنتخب السنغالي «أسود التيرانجا» في مباراة الغد شعار «كل شيء أو لا شيء» خاصة بعدما فقد الفريق فرصة تصدر المجموعة بهزيمته أمام المنتخب الجزائري في الجولة الماضية والتي جمدت رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام نظيره الكيني.

ولهذا، يحتاج المنتخب السنغالي إلى نقطة التعادل فقط من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الثاني والتأهل إلى الدور الثاني لكن الفريق يرفض اللعب على التعادل.

ويتطلع المنتخب السنغالي إلى تحقيق فوز كبير على نظيره الكيني لينال كل شيء متبق له مثل التأهل للدور الثاني ورد اعتباره بعد الهزيمة أمام الجزائر في مباراة شهدت عودة اللاعب الشهير ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف السنغال بعد انتهاء إيقافه.

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وإذا حقق المنتخب السنغالي فوزا كبيرا في مباراة الغد سيكون فرصة لاستعادة الثقة والروح المعنوية العالية قبل مباراته في دور الستة عشر كما سيوجه أسود التيرانجا بهذا إنذارا قويا لمنافسيه في البطولة.

وكان المنتخب السنغالي المصنف الأول على القارة الأفريقية قدم عرضا رائعا أمام الجزائر بحثا عن الفوز الثاني له على التوالي في البطولة التي استهل مسيرته فيها بفوز ثمين على تنزانيا ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث خسر الفريق أمام الجزائر ليفقد فرصة المنافسة على صدارة المجموعة فيما تبدو فرصته قوية للغاية في التأهل على حساب نظيره الكيني.

ولهذا، يخوض الفريق مباراة الغد بالقوة الضاربة له بحثا عن الفوز المهم على كينيا فيما يتطلع المنتخب الكيني لتفجير المفاجأة رغم صعوبة المهمة في مواجهة المحترفين البارزين بالمنتخب السنغالي بقيادة ماني.

وأكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه يتطلع إلى الفوز على كينيا، قائلًا: «لا بديل أمام فريقي سوى الفوز على كينيا لحسم الصعود رسميا من المجموعة». وأعرب سيسيه عن حزنه لخسارة فريقه أمام الجزائر.

وكشف سيسيه أنه لن يجري تغييرات جذرية على التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ على القوام الأساسي للفريق.

وأوضح سيسيه أن منتخب السنغال يعاني من إصابات في صفوفه، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة باقي اللاعبين على القيام بالمهمة.