شكرا لقرائتكم خبر عن «رينارد»: تعديلات في تشكيل المغرب أمام جنوب أفريقيا.. وهدفنا صدارة المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة جنوب أفريقيا غدا الإثنين، على ملعب السلام في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا ستشهد بعض التغييرات في التشكيل.

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وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إن فريقه يحتاج إلى التركيز في مواجهة جنوب أفريقيا من أجل التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية كأول المجموعة.

وأضاف أنه سيكون هناك تعديلات في تشكيل المنتخب المغربي أمام جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيحدد التشكيل بعد مران اليوم.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.