شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يكلف «مرتجي» بالسفر إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، والمفوض بشؤون كرة القدم، خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء قرار الخطيب ترجمة لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادي الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقي بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.

لذا قرر محمود الخطيب، تكليف مرتجي، صاحب الخبرة الدولية، بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.