شكرا لقرائتكم السنغال وساحل العاج لتفادي كارثة الخروج الباكر من أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 16:52

تسعى ساحل العاج إلى تفادي كارثة الخروج الباكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام في مصر حتى الـ 19من يوليو المقبل بتخطي ناميبيا غدا الإثنين على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالدور الأول.



ويحتل منتخب «الأفيال» المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط ويحتاج إلى الفوز لحجز المركز الثاني المؤهل إلى ثمن النهائي «دور الـ 16» ويترقب أيضا نتيجة جنوب إفريقيا مع المغرب في المجموعة ذاتها والتي تقام في نفس التوقيت. وسقط المنتخب العاجي في مباراته الأخيرة أمام نظيره المغربي، علما أنه فاز في مستهل مشواره بالبطولة على المنتخب الجنوب إفريقي، فيما خرجت ناميبيا من المنافسة بعد فشلها في حصد أي نقطة.

وفي المباراة الثانية، يأمل منتخب جنوب أفريقيا المعروف بلقب «الأولاد» في إسقاط منتخب المغرب «أسود الأطلس»، إذ ان الفوز الخيار الوحيد لمنتخب «البافانا بافانا» لضمان التأهل شريطة فوز ساحل العاج على ناميبيا بفارق أقل من الأهداف، إذ تعادل المنتخبان العاجي والجنوب الإفريقي بالنقاط وفارق الأهداف يعني تأهل الأول لتفوقه على الثاني بالمواجهات المباشرة لفوزه عليه في الجولة الأولى.

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بدوره يسعى المنتخب المغربي إلى الفوز للاحتفاظ بصدارة المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة تسع نقاط، علما أنه حسم تأهله إلى ثمن النهائي منذ الجولة الثانية ويبرز في تشكيل «أسود الأطلس» الحارس ياسين بونو، والمدافعان غانم سايس ومهدي بن عطية ولاعبو الوسط يونس بلهندة وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، والمهاجمون نور الدين امرابط ويوسف نصيري وحكيم زياش.

وفي المجموعة الثالثة وعلى ملعب الدفاع الجوي، تنتظر جماهير السنغال مصير منتخب بلادها في البطولة، إذ سيخوض مواجهة عصيبة أمام المنتخب الكيني، وركز المدير الفني لأسود التيرانغا اليو سيسيه على علاج أخطاء مباراة الجزائر الأخيرة التي خسرها منتخب بلاده، وشدد سيسيه على إصرار لاعبيه على تعويض الهزيمة أمام الجزائر بفوز كبير على كينيا ورفع رصيدهم إلى ست نقاط لضمان حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي. ويصعب مهمة المنتخب السنغالي أن المنتخب الكيني يملك حظوظ التأهل إذ ان في جعبته ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخب تنزانيا المركز الأخير من دون رصيد.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة يخوض المنتخب الجزائري المتصدر برصيد ست نقاط والذي حسم تأهله مواجهة سهلة مع منتخب تنزانيا، وسيعطي المدير الفني لمنتخب «محاربو الصحراء» جمال بلماضي الفرصة للعناصر البديلة للمشاركة مع إراحة اللاعبين الأساسيين من أجل تفادي إرهاقهم قبل المواجهات القوية المتوقعة في الأدوار القادمة.