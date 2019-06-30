شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الاعتماد على صلاح أمر طبيعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق فى تصريحات إذاعية: "كل المنتخبات الكبيرة تعتمد على نجم فريقها وهذا ليس تقليل من شأن المنتخب على الإطلاق".، مشيرا أن بالإضافة إلى قدرات صلاح الفنية المنتخب يمتلك أكثر من عنصر مميز مثل عبد الله السعيد، وتريزيجيه والجميع شاهد مستواهم فى المباريات الماضية.

وشدد مدرب المنتخب السابق على أن دكة بدلاء المنتخب ليست على المستوى المطلوب وهذا ما يعيب المنتخب فى الوقت الحالى، مؤكداً أن الاختيارات حق أصيل للجهاز الفنى للمنتخب، حيث أن كل مدرب له رؤوية وفلسفة معينة يريد أن يطبقها من خلال عناصر يرى أنها ستنقذ فلسفته الفنية.

وقال مدرب المنتخب السابق، إنه كان يرى ضرورة وجود رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، ومحمود كهربا لاعب الزمالك، لما يمتلكه اللاعبان من خبرات مع المنتخب خاصة وأنهما كانا ضمن قائمة المنتخب ببطولة امم أفريقيا الماضية.

وأوضح نبيه بأن كهربا ورمضان صبحى لديهم قدرات فنية مميزة للغاية، وكان المنتخب يحتاج لجهودهم فى البطولة فى ظل عدم توافر بديل قوى على دكة البدلاء بالوقت الحالى، وايضًا كان على اجيرى ضم عبد الله جمعة الذى قدم مستوى مميز مع نادى الزمالك، ولكن كما اكدت هذه هى اختيارات الجهاز الفنى وعلى الجميع احترام اختيارته.

ويرى أسامة نبيه بأن الأجواء المحيطة بالمنتخب المصرى بعيدًا عن الفنيات أخذت أكبر من حجمها بشكل كبير قائلا: "التردد فى اتخاذ القرارات هى السبب فى تضخيم الأمور بشكل كبير فى الفترة الاخيرة.

وشدد مدرب منتخب مصر على أن مكسب مباراة اليوم أمام أوغندا، وتقديم مستوى طيب فى المباراة عن المباريات السابقة سيكون له مفعول السحر فى تهدئة الأمور بشكل كبير

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء الأحد بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوى (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.