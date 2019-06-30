شكرا لقرائتكم الزمالك يحيل كهربا للتحقيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إحالة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين فى الفترة الماضية، منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض.

ويتخلف اللاعب عن معسكر الفريق فى قبرص، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة غدا الاثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.

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وذلك نظرا لانقطاعه عن تدريبات الفريق وتواجده فى الساحل الشمالى طوال الفترة الأخيرة، حيث ترك جهاز الزمالك ملف اللاعب إلى إدارة القلعة البيضاء لحسم مصيره، إلا أنه بات خارج الحسابات الفنية بالمعسكر الخارجى.

واختتم الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر أول أمس الجمعة والذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأولمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أول أمس الجمعة، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض.