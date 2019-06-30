شكرا لقرائتكم خالد مرتجى يطير إلى إنجلترا مع رمضان صبحى ووكيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الادارة إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لاتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الانجليزى لأستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد ، وذلك بعد تكليف محمود الخطيب رئيس النادى والمفوض بشئون كرة القدم Advertisements جاء قرار رئيس النادى ترجمة لرغبة الاهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الانجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقتا يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين . لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجى صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب فى محاولة جادة لأنهاء النقاط الخلافية فى الجوانب المالية وسرعة حسم الأجراءات.

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