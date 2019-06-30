شكرا لقرائتكم فوز سيدات السلة على روندا بنتيجة 73/ 78 فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لسيدات كرة السلة، على نظيره الرواندى بنتيجة 73/ 78 فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة و التى تقام بأوغندا والمؤهلة لبطولة الأفرو كان على مستوى الرجال، ودورة الألعاب الأفريقية للسيدات.

وتشارك مصر فى البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، حيث تغلب منتخب السيدات على كينيا وأوغندا فى أول جولتين من البطولة، بينما فاز منتخب الرجال على رواندا فى اول جولة، وخسر من كينيا فى الجولة الثانية.

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وتضم قائمة المنتخب كلا من منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى، وإيهاب الألفى مديرا فنيا.

ويلتقى منتخب الرجال غدا مع منتخب تنزانيا حيث تضم قائمة منتخب الرجال كلا من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم الليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح