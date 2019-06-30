شكرا لقرائتكم تقديم الواجب.. أولى خطوات محمد عبد الشافى للعودة إلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزور محمد عبد الشافى ظهير أيسر الأهلى السعودى السابق والزمالك الأسبق القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة، لدعم زملائه السابقين فى الفريق الأبيض والجهاز الفنى والإدارى.

ولم يقم الأهلى السعودى بتجديد عقد محمد عبد الشافى للاستمرار معه فى الفترة المقبلة، بعد نهاية العقد بنهاية الموسم المنقضى، وهو ما يفتح طريقا لعودة اللاعب للأبيض الموسم المقبل.

وتأتى زيارة عبد الشافى إلى الزمالك لتكون أولى خطوات عودة اللاعب إلى ميت عقبة بعد سنوات من الغياب للاحتراف فى السعودية، لاسيما أن الفريق الأبيض يعانى أزمة فى الجبهة اليسرى.

وانتقل عبد الشافى إلى السعودية منذ 2015 ومنذ ذلك الحين يعانى الفريق الأبيض من أزمة فى الجبهة اليسرى، وقد ينهى عودته للفريق الأبيض أزمة الجبهة اليسرى.