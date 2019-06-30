شكرا لقرائتكم سواريز يهدر ركلة ترجيحية.. وبيرو تبلغ نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب بيرو إلى المربع الذهبي كوبا أميركا المقامة في البرازيل وذلك بعد فوزه على نظيره منتخب أوروغواي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي لتكون كلمة الفصل من خلال ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها منتخب بيرو لصالحه، بعدما أهدر لويس سواريز ضربة الجزاء الأولى لأوروغواي، ثم سجل باولو غيريرو هدفا لبيرو ونجح كافاني في التسجيل من ضربة الجزاء الثانية لأوروغواي ثم أحرز البديل راؤول رويدياز ضربة الجزاء الثانية لبيرو.

وسدد البديل كريستيان ستواني ضربة الجزاء الثالثة لأوروغواي بنجاح ثم رد يوشيمار يوتون بتسجيل ضربة الجزاء الثالثة لبيرو وتبعه رودريجو بيتانكور بتسجيل ضربة الجزاء الرابعة لأوروغواي لكن لويس أدفينكولا نفذ بنجاح ضربة الجزاء الرابعة لبيرو ثم سجل البديل لوكاس توريرا من ضربة الجزاء الخامسة لأوروغواي، وحسم أديسون فلوريس الفوز لبيرو بتسجيله ضربة الجزاء الخامسة لبلاده.

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وشهدت المباراة إلغاء الحكم ثلاثة أهداف لصالح منتخب أوروغواي بداعي التسلل وذلك عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار). وخاض أوسكار تاباريز مدرب منتخب أوروغواي المباراة رقم 200 له مع الفريق في رقم قياسي عالمي.

وشق منتخب أوروغواي طريقه بجدارة إلى دور الثمانية حيث تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة بالفوز على الإكوادور 4 - صفر والتعادل مع اليابان 2 - 2 ثم الفوز على منتخب تشيلي حامل اللقب 1 - صفر.

وفي المقابل ، تأهل منتخب بيرو لهذا الدور من الباب الضيق وبمساعدة الآخرين حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من التعادل السلبي مع فنزويلا والفوز 3 - 1 على بوليفيا والخسارة أمام البرازيل صفر - 5. وجاء تأهله كأحد أفضل فريقين من بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاثة بالدور الأول.