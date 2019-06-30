يلا شوت hd مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار | كورة...

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كورة ستار نيجيريا ومدغشقر بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة نيجيريا ومدغشقر لايف جوال اليوم الأحد الموافق 30-6-2019 ضمن مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب نيجيريا مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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بث مباشر مباراة نيجيريا اليوم في أمم إفريقيا 2019، نجح المنتخب النيجيري في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولي والثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019 أمام منتخبي غينيا وبورندي ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويحسم تأهله للدور التالي من البطولة، بينما يحتل مدغشفر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على بورندي والتعادل أمام غينيا.

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جاري رفع رابط البث المباشر لمباراة نيجيريا ضد مدغشقر

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