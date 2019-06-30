بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر...

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رابط مشاهدة مباراة نيجيريا ومدغشقر بث مباشر يلا شوت بث مباشر نيجيريا Kora star كورة ستار بث مباشر نيجيريا ومدغشقر كورة اون لاين نيجيريا بث مباشر كورة حصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في موعد جديد على المتابعين لم يعتادوه في الجولة الأولى والثانية حيث ينطلق في نفس موعد المباراة الأخرى التي تجمع بين بورندي وغينيا ويدير المباراة تحكيميا الحكم باكاري جاساما الذي أدار اياب نهائي دوري أبطال افريقيا هذا العام والذي قرر الكاف اعادته مرة أخرى.

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