مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot كورة لايف اون لاين kora live اليوم الاحد...

مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot، يوم جديد من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ يحمل معه واحدة من أهم وأكبر وأكثر المباريات المنتظرة في البطولة، والتي تقرر أن تكون بين فريق المنتخب المصري العريق وفريق منتخب اوغندا، لذلك نجد حالة من البحث المستمر حول موعد المباراة وتفاصيلها من قبل المصريين.

مباراة مصر واوغندا بث مباشر

خاصة وقد إستطاع المنتخب المصري في المبارتين السابقتين من البطولة في تحقيق الفوز وإحراز الأهداف، فقد تغلب المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف مقابل لا شيء، وتلاها مباراة المنتخب المصري ضد الكونغو وقد إستطاع الفراعنة أيضا التغلب على منافسه بهدفين نظيفين، مما أنشأ حالة من الراحة النفسية والثقة بالنفس لدى لاعيبة المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر واوغندا اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب مصر ضد فريق منتخب اوغندا اليوم الأحد الموافق الثلاثون من يونيو من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات بطولة الامم الافريقية ٢٠١٩ وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد القاهرة الدولي ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت ماكس 1 hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب المصري، وفريق منتخب اوغندا على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي بطولة الامم الافريقية لموسم 2019 من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع.

مشاهدة مباراة مصر واوغندا