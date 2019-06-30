بالتوقيت.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم في ثالث مباريات المنتخب بكأس أفريقيا

نجمع إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا اليوم مباشرة على الأقمار الصناعية والنايل سات مجاناً، وتوقيت مشاهدة أخر مباريات المنتخب المصري في المجموعة الأولى، بعد ضمان تأهله إلى الدور الثاني، يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر واوغندا اليوم على ستاد القاهرة الدولي، بعد أزمة اللاعب عمرو وردة، والتي قد تؤثر على هتافات الجماهير المصرية في مباراة اليوم.

مباراة مصر واوغندا اليوم

تنقل مباراة مصر وأوغندا اليوم على قناة bein max 1 المشفرة بتعليق علي محمد علي، كما تنقل قناة تايم سبورت time سبورت مباراة مصر واوغندا مجاناً على البث الأرضي، وبحسب الشائعات فإن القناة الجزائرية الأرضية ستنقل هي الأخرى المباراة مجاناً على النايل سات، وهي قناة تعمل بنظام تشفير البيس، وحصلت القناة الجزائرية على حقوق نقل 10 مباريات من كأس أمم أفريقيا من بينها مباريات الجزائر والأفتتاح والنهائي، وقد تكون مباراة مصر وأوغندا من بين تلك المباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا

القناة التردد القمر تايم سبورت البث الأرضي البث الأرضي Arena sport 12380-H-30000 Bulgariasat tvibu spor 11853-H-25000 Turksat Sport 1 HD Czech 12070-H-27500 Astra 23

توقيت مباراة مصر واوغندا

تنطلق مباراة مصر واوغندا الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وفي نفس التوقيت يلعب منتخبا الكونغو وزيمبابوي مباراة حاسمة على مرافقة الفراعنة لدور الستة عشر من البطولة.