اختبارات كرة القدم للناشئين – مواعيد اختبارات الناشئين واماكن اداء الاختبارات 2010/2019

نقدم لكم متابعينا الكرام جديد التفاصيل عن اختبارات الناشئين لكرة القدم حيث نتعرف خلال تقريرنا بين أيديكم على مواعيد اختبارات الناشئين وأماكن اختبارات الناشئين لكرة القدم للعام 2020/2019 حيث نرصد لكم بالتفصيل المواعيد والأماكن بمختلف الأندية المصرية وعلى رأسهم النادي الأهلي ونادي الزمالك.

نتابع مع حضراتكم جداول مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم والخاصة بكل نادي على حدة على مستوى جمهورية مصر العربية وهي النوادي الأشهر على الإطلاق.

اختبارات الناشئين لكرة القدم

تعمل النوادي المصرية حاليا في مصر على تحديد مواعيد وأماكن اختبارات الناشئين لكرة القدم ومنها النادي الأهلي والزمالك وإنبي ومصر المقاصة والمصري وبيراميدز وغيرها من النوادي الرياضية وذلك لاستقبال الناشئين بهدف الانضمام لصفوفهم للموسم 2020/2019.

مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم

تستقبل معظم النوادي الآن في مصر الناشئين والبراعم من محبي كرة القدم تمهيدا لانطلاق مسابقات الموسم الجديد 2020/2019 في محاولة لضم المواهب لصفوفها بعد اكتشاف موهبتهم والعمل على تنميتها.

نرصد لكم الآن مواعيد اختبارات الناشئين بالنوادي المصرية وهي كالتالي:

نادي الزمالك

حددت مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي عندما أعلن رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي بدء الاختبارات اعتبارا من 2019/6/23 في أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) من كل أسبوع لمواليد 2006 حتى مواليد 2011 ابتداءا من الساعة 4:00 مساءً وحتى 8:00 مساءً.

أما مواليد 1999 حتى مواليد 2005 بدءا من 2019/6/25 في أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس” من كل أسبوع من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساءً، سعر الاستمارة موحد 30 جنيه.

النادي الأهلي

تبدأ اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي بداية من يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 بجميع فروع أكاديمية الأهلي جميع المحافظات ( القاهرة والأسكندرية وأسوان والسويس وسوهاج والدقهلية وأسيوط).

تبدأ اختبارات الناشئين بالأهلي لمواليد (2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010) وتبلغ قيمة استمارة الاختبارات 50 جنيه في الملاعب التي تقام عليها الاختبارات بداية من الساعة 10:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا ويجب شراء الاستمارة قبل يوم الاختبار

مواعيد الاختبارات بالنادي الأهلي كالتالي:

أكاديمية الأهلي فرع أسوان

ستكون الاختبارات في أيام السبت والأحد والاثنين 6، 7، 8 يوليو للناشئين من مواليد 2006 حتى 2010 على أن تستكمل بقية الاختبارات في أيام الثلاثاء والأربعاء من نفس الأسبوع لمواليد (2003/2004/2005) وتختتم الاختبارات يوم الخميس 11 يوليو بالنسبة لمواليد 2002 حيث من المقرر أن تقام الاختبارات باستاد أسوان الرياضي بداية من الساعة 6:00 مساء وحتى 10:00 مساء كما تباع الاستمارات في 4 و5 يوليو بنفس الملعب من الساعة 10:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا.

اختبارات أكاديمية الأهلي فرع أسيوط

تبدأ الاختبارات في يوم السبت والأحد 6 و7 يوليو لمواليد 2006 وحتى 2010 على أن تستكمل الاثنين 8 يوليو لمواليد (2003/2004/20059 وتختتم في الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات باستاد أسيوط من 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا وتباع الاستمارة في 4 و5 يوليو من 10:صباحا وحتى 3:00 عصرا.

فرع سوهاج

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الاختبارات يوم السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و8 يوليو لمواليد 2006 حتى 2010 على أن تستكمل في الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يوليو لمواليد (2003/2004/2005) وتختتم في الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، تقام الاختبارات في مدارس سيتي من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا وتباع الاستمارات بنفس المدرسة يومي 4 و5 يوليو من 10:00 صباحا وحتى 2:00 عصرا.

فرع بايونيرز بالأسكندرية

الاختبارات تبدأ أيام السبت والأحد والاثنين 6 و7 ,8 لمواليد 2006 حتى 2010 على أن تستكمل الاختبارات في الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يوليو بالنسبة لمواليد (2003/2004/2005) وتختتم في الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في مدارس بايونيرز بالرأس السوداء من 9:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا وتباع الاستمارات في 4 و5 يوليو من 10:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا.

مدرسة فيكتوريا بالأسكندرية

تبدأ الاختبارات في يوم الأحد 7 يوليو لمواليد 2006 وحتى 2010 وتستكمل بقيتها يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد(2003/2004/2005) وتختتم في الثلاثاء 9 يوليو بلمواليد 2002 وعليه تقام الاختبارات في كلية فيكتوريا كوليدج من 6:00 مساء وحتى 10:00 مساء وتباع الاستمارات بنفس المدرسة في 5 و6 يوليو.

فرع السويس

الاختبارات تبدأ يوم السبت والأحد والاثنين 6 و7 و8 يوليو لمواليد 2006 وحتى 2010 وتستكمل بقيتها في الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يوليو لمواليد (2003/2004/2005) وتختتم في الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في نادي النصر للبترول من 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا وتباع الاستمارات بنفس النادي في 4 و5 يوليو من 10:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا.

فرع المنصورة

الاختبارات في أيام الاثنين والثلاثاء 8 و9 يوليو لمواليد 2006 وحتى 2010 وتستكمل في الأربعاء 10 يوليو لمواليد (2003/2004/2005) وتختتم في الخميس 11 يوليو لمواليد 2002 وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد جامعة المنصورة من 9:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، الاستمارات تباع بنفس الملعب في يومي 6 و7 يوليو، بالنسبة لمواليد 2002 وحتى2005 ستعقد الاختبارات يوم (3/4/5) يوليو، أما مواليد (1999/2000/2001) في أيام (7/8/9) يوليو

فرع القاهرة: سيتم الإعلان عن موعد الاختبارات في وقت لاحق.

نادي الإسماعيلي

ستبدأ الاختبارات أول يوليو على ملعب مركز شباب الشيخ زايد في الإسماعيلية وستطرح الاستمارات بداية يوليو بمقر مركز شباب الشيخ زايد.

نادي اتحاد الشرطة

ستبدأ به اختبارات الناشئين بداية من يوم السبت 29 يونيو الجاري بملعب النادي البوليسي لمواليد (2006/2007/2008/2009/2010) من الساعة 9:00 صباحا، أما مواليد (1999/2000/2001/2003/2004/2005) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 3:00 عصرا.

نادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر

تبدأ الاختبارات من 27 يونيو وحتى 13 يوليو بالنسبة لمواليد 1999 وحتى 2011 أما مواليد 2002 حتى 2007 ستكون يوم الخميس الموافق (27 يونيو، 4 و11 يوليو)، أما مواليد 1999 حتى 2001 ومواليد 2008 و2009 ستكون يوم الجمعة 028 يونيو و5 و12 يوليو) أما باقي الأعمار ستكون في السبت 6/29 ، و6،13 يوليو.