شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: خبرة ديسابر بالكرة المصرية سبب صعوبة مباراة مصر وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن خبرة الفرنسى ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا بالكرة المصرية ستسبب صعوبة فى لقاء الفراعنة أمام الأوناش، فى ختام الدور التمهيدى ببطولة أمم أفريقيا 2019، خاصة أنه كان مدربا للإسماعيلى.

وأضاف يحيى، فى تصريح لـ الخليج 365، أن الفوز على أوغندا فى لقاء اليوم مهم جداً للفراعنة لصدارة المجموعة ولقاء أحد فرق المستوى الثالث فى أدوار خروج المغلوب.

وأشار يحيى إلى أن منتخب أوغندا منظم ولكن يوجد فارق فى الإمكانيات بينه وبين الفراعنة مع كل الاحترام للمنتخب الأوغندى.

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وأشاد يحيى بنجم المنتخب محمود حسن "تريزيجيه" فى هذه النسخة، متوقعاً أن يصنع الفارق فى لقاء اليوم، متمنيا عودة النجوم الذين لم يظهروا بكامل مستواهم فى اللقاءات الماضية.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حال فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتى الفراعنة أمام زيمبابوى و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدى الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.