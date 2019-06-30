شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جمهور المغرب يشيد بإجراءات تنظيم بطولة الأمم الأفريقية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ملعب ستاد السلام بمحافظة القاهرة، يتوافد الجمهور المغربى لموزارة وتشجيع منتخب بلاده خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر، وتوافد نحو 6 آلاف و500 مشجع مغربى إلى القاهرة لتشجيع المنتخب.

وأشاد الجمهور المغربى بحفاوة الاستقبال من الشعب المصرى وحسن تنظيم البطولة وتسهيل إجراءات دخول المباريات خاصة نظام حجز التذاكر، مقدمين الشكر إلى الدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والترحاب، فضلا عن حالة الأمن والأمان.

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وأكد الجمهور المغربى أن الإجراءات التنظيمية للبطولة ممتازة بداية من نظام الدخول والخروج من الاستاد، إضافة إلى نظام تذكرتى والـ Fan id، الذى يطبق بنظام احترافى وسهل ودون أى صعوبة.

يذكر أن هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، أكد عن نيته إجراء عدة تغييرات فى التشكيلة الأساسية لـ"أسود الأطلس" أمام جنوب أفريقيا فى المباراة المحدد لها السادسة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.