شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الأثقال محمد إيهاب يتوقع فوز مصر على أوغندا 2 /0 بتوقيع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال فوز منتخب مصر لكرة القدم على أوغندا بنتيجة 2 /0 فى اللقاء الذى سيجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو.

كما توقع إيهاب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن يحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى الهدفين .

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وأكد إيهاب أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز على الأوناش فى لقاء الليلة، خاصة أنه سبق وفاز عليهم مؤخرا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 .

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتى الفراعنة أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدى الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.