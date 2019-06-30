شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش صاحب "الدمعة الحزينة" فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر مع أوغندا فى التاسعة مساء اليوم، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

ويغيب عن معسكر الفراعنة محمود عبد الرحيم جنش بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس تعرض له فى التدريبات وغادر على إثره المعسكر، استعداداً للسفر إلى الخارج لإجراء الجراحة .

ويٌعد جنش من أهم الحراس المصريين فى الفترة الأخيرة، حيث إنه الحارس الأول للزمالك وتوج معه ببطولة الكونفدرالية الشهر الماضى، بالإضافة إلى تحقيق عدة بطولات مع الفريق، منها بطولة الدورى، وكأس مصر 5 مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر.

وشارك جنش مع الزمالك خلال الموسم فى 28 مباراة منها 27 بالدورى، وواحدة بكأس مصر.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوى (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ونرصد أهم المعلومات عن جنش فى السطور التالية ..

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محمود عبد الرحيم جنش

25/5/1987

32 سنة

حارس مرمى

نادى الزمالك

القيمة التسويقية: 500 ألف يورو