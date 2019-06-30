شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد أوغندا.. ماذا سيفعل ديسابر مع الرافعات فى المباراة رقم 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر تحدياً صعباً حينما يلاقى منتخب أوغندا بقيادة الفرنسى ديسابر الذى يملك خبرة كبيرة بالكرة المصرية لسابق تدريبه للنادى الإسماعيلى بجانب درايته الكبيرة بمنتخبات قارة أفريقيا بحكم عمله مع الترجي التونسي والوداد المغربي ومنتخب أوغندا.

وتدور مواجهة مصر وأوغندا فى التاسعة مساء الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019 .

وقاد ديسابر منتخب أوغندا فى 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات، وسجل المنتخب تحت قيادته 13 هدف واستقبل 8 أهداف.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة ، فى المقابل، يسعى منتخب أوغندا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في دور المجموعات من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة ويكفي منتخب أوغندا الحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم والوصول إلى النقطة الخامسة من أجل ضمان التأهل للدور الثاني دون النظر لنتيجة مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية التي ستقام في نفس التوقيت.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ومن جانبه قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن المباراة أمام مصر ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاق البطولة.

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وأضاف ديسابر خلال المؤتمر الصحفي أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط واعتلاء صدارة المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن مصر أفضل بكثير من زيمبابوي والكونغو ومن الطبيعي أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة أنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا، وأوغندا في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيذل قصارى جهده للفوز وتحقيق مفاجأة .

وأشار المدير الفني إلى أن الأخطاء ممنوعة في مباراة اليوم الأحد مضيفا: يجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري.

وقال: "لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ديسابر أشار إلى أن المباراة الأولى لفريقه أمام الكونغو كانت مختلفة تماما عن اللقاء الثاني أمام زيمبابوي مشددا على أن أوغندا ستقدم أفضل أداء لديها أمام المنتخب المصري، مضيفا: الفريق يتحسن منذ سنوات ويتطور بشدة، ونعلم جيدا أن مصر فريق قوي وأفضل من أوغندا ولكن من الممكن الفوز عليه وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة.

وأضاف أنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45 إلى 50% مضيفا أن الفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرا حتميا على قمة المجموعة وهو ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن مصر ربحت مباراتين وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، مؤكدا أنه لا يخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب، وغير قلق تماما من مواجهة الفراعنة.